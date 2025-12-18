Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 18.12.2025 (обновлено: 15:24 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/zhitelnitsa-2062939575.html
Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену
Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 18.12.2025
Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену
Курский областной суд приговорил 56-летнюю местную жительницу к 15 годам колонии за передачу украинской стороне информации о сотрудниках правоохранительных... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:19:00+03:00
2025-12-18T15:24:00+03:00
происшествия
россия
дмитриевский район
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20250730/moskva-2032283056.html
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
россия
дмитриевский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дмитриевский район, курская область
Происшествия, Россия, Дмитриевский район, Курская область
Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Жительницу Курской области осудили за передачу Киеву данных о сотрудниках МВД

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 18 дек – РИА Новости. Курский областной суд приговорил 56-летнюю местную жительницу к 15 годам колонии за передачу украинской стороне информации о сотрудниках правоохранительных органов, сообщила пресс-служба судов по региону.
По данным пресс-службы, Людмила Титова работала на территории некоего объекта в период, когда на территории региона был введен режим КТО. Пьяная женщина через мессенджер передала украинской стороне информацию о нахождении на территории объекта сотрудников и добровольцев, прибывших для помощи МВД России с охраной безопасности. Поскольку в первый раз ответа Титова не получила, через несколько дней она снова попыталась передать информацию, но ее получил сотрудник регионального УФСБ РФ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны
30 июля, 09:12
"Титова, проживающая на территории Дмитриевского района Курской области, в период с 13.08.2024 по 22.08.2024 совершила государственную измену, т.е. оказание гражданином РФ иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, в ходе судебного заседания подсудимая вину признала частично.
"Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с ИК общего режима со штрафом 300 тысяч рублей в доход государства с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Конфискован мобильный телефон, с которого осужденная передавала сведения", - сообщает пресс-служба.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
 
ПроисшествияРоссияДмитриевский районКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала