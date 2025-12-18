Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену

"Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с ИК общего режима со штрафом 300 тысяч рублей в доход государства с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Конфискован мобильный телефон, с которого осужденная передавала сведения", - сообщает пресс-служба.