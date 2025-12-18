Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену

КУРСК, 18 дек – РИА Новости. Курский областной суд приговорил 56-летнюю местную жительницу к 15 годам колонии за передачу украинской стороне информации о сотрудниках правоохранительных органов, сообщила пресс-служба судов по региону.
По данным пресс-службы, Людмила Титова работала на территории некоего объекта в период, когда на территории региона был введен режим КТО. Пьяная женщина через мессенджер передала украинской стороне информацию о нахождении на территории объекта сотрудников и добровольцев, прибывших для помощи МВД России с охраной безопасности. Поскольку в первый раз ответа Титова не получила, через несколько дней она снова попыталась передать информацию, но ее получил сотрудник регионального УФСБ РФ.
"Титова, проживающая на территории Дмитриевского района Курской области, в период с 13.08.2024 по 22.08.2024 совершила государственную измену, т.е. оказание гражданином РФ иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, в ходе судебного заседания подсудимая вину признала частично.
"Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с ИК общего режима со штрафом 300 тысяч рублей в доход государства с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Конфискован мобильный телефон, с которого осужденная передавала сведения", - сообщает пресс-служба.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
