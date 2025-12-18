Рейтинг@Mail.ru
В Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отключения света
13:11 18.12.2025 (обновлено: 14:00 18.12.2025)
В Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отключения света
В Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отключения света
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за того, что уже неделю остаются без света, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.12.2025
в мире
одесса
одесская область
украина
страна.ua
дтэк
одесса
одесская область
украина
в мире, одесса, одесская область, украина, страна.ua, дтэк
В мире, Одесса, Одесская область, Украина, Страна.ua, ДТЭК
В Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отключения света

Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света в течение недели

© Кадр видео из соцсетейЖители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света в течение недели
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света в течение недели - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света в течение недели
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жители Одессы перекрыли дорогу из-за того, что уже неделю остаются без света, сообщило издание "Страна.ua".
Одессе люди перекрыли дорогу из-за отключения света в течение недели", — говорится в Telegram-канале издания.
Накануне глава местной военной администрации Олег Кипер заявил, что чрезвычайная ситуация в областной энергосистеме получила статус государственного уровня.
Перебои со светом в Одессе начались после взрывов 13 декабря, из-за этого большая часть города осталась также без тепло- и водоснабжения. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, в области повреждены 20 электроподстанций.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Одессе начались проблемы с водоснабжением
15 декабря, 14:31
 
В миреОдессаОдесская областьУкраинаСтрана.uaДТЭК
 
 
