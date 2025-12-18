https://ria.ru/20251218/zhiteli-2062900301.html
В Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отключения света
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за того, что уже неделю остаются без света, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.12.2025
