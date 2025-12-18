Рейтинг@Mail.ru
Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполнение его мечты - РИА Новости, 18.12.2025
15:23 18.12.2025
Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполнение его мечты
Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполнение его мечты - РИА Новости, 18.12.2025
Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполнение его мечты
Десятилетний Марк, обратившийся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил главу государства за исполнение его мечты – покататься на... РИА Новости, 18.12.2025
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполнение его мечты

Мальчик поблагодарил Путина за исполненное желание покататься на БТР

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Десятилетний Марк, обратившийся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил главу государства за исполнение его мечты – покататься на бронетранспортере, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
С желанием покататься на бронетранспортере на прямую линию обратились сразу два мальчика – девятилетний Евгений и десятилетний Марк. Хотя они и не были знакомы раньше, но их мечты совпали. Представители "Народного фронта" помогли исполнить просьбы детей.
Путин принимает участие во всероссийской новогодней акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
3 декабря, 14:38
"Я обратился на горячую линию президента, чтобы моя мечта исполнилась, Владимир Владимирович, огромное вам спасибо!" - сказал Марк.
Евгений рассказал, что загадал желание покататься на БТР, поскольку его отец был стрелком-наводчиком на бронетранспортере и погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
"У меня сбылась мечта. Я увидел, где работал мой папа, как крутить башню, как нацеливать, посидел на месте командира", - поделился Евгений.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Она выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Более двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Путиным
Вчера, 12:40
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
