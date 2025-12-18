https://ria.ru/20251218/zhelanie-2062940156.html
Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполнение его мечты
Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполнение его мечты - РИА Новости, 18.12.2025
Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполнение его мечты
Десятилетний Марк, обратившийся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил главу государства за исполнение его мечты – покататься на... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:23:00+03:00
2025-12-18T15:23:00+03:00
2025-12-18T15:23:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036068883_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_cd43a4b3edafb0433e37dcef5986be9b.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059513647.html
https://ria.ru/20251218/putin-2062889627.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036068883_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c34e7b69266e507d652bb6112539bcf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполнение его мечты
Мальчик поблагодарил Путина за исполненное желание покататься на БТР
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Десятилетний Марк, обратившийся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил главу государства за исполнение его мечты – покататься на бронетранспортере, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
С желанием покататься на бронетранспортере на прямую линию обратились сразу два мальчика – девятилетний Евгений и десятилетний Марк. Хотя они и не были знакомы раньше, но их мечты совпали. Представители "Народного фронта" помогли исполнить просьбы детей.
"Я обратился на горячую линию президента, чтобы моя мечта исполнилась, Владимир Владимирович, огромное вам спасибо!" - сказал Марк.
Евгений рассказал, что загадал желание покататься на БТР, поскольку его отец был стрелком-наводчиком на бронетранспортере и погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
"У меня сбылась мечта. Я увидел, где работал мой папа, как крутить башню, как нацеливать, посидел на месте командира", - поделился Евгений.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
" пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Она выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.