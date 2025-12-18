Десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполнение его мечты

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Десятилетний Марк, обратившийся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил главу государства за исполнение его мечты – покататься на бронетранспортере, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

С желанием покататься на бронетранспортере на прямую линию обратились сразу два мальчика – девятилетний Евгений и десятилетний Марк. Хотя они и не были знакомы раньше, но их мечты совпали. Представители "Народного фронта" помогли исполнить просьбы детей.

"Я обратился на горячую линию президента, чтобы моя мечта исполнилась, Владимир Владимирович, огромное вам спасибо!" - сказал Марк.

Евгений рассказал, что загадал желание покататься на БТР, поскольку его отец был стрелком-наводчиком на бронетранспортере и погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

"У меня сбылась мечта. Я увидел, где работал мой папа, как крутить башню, как нацеливать, посидел на месте командира", - поделился Евгений.