12:12 18.12.2025
Маск рассказал, сколько спутников SpaceX находится на земной орбите
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что на данный момент на орбите Земли находятся более девяти тысяч спутников компании SpaceX. РИА Новости, 18.12.2025
земля, илон маск, spacex
Земля, Илон Маск, SpaceX
Маск рассказал, сколько спутников SpaceX находится на земной орбите

Маск: на орбите Земли находятся более 9000 спутников компании SpaceX

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что на данный момент на орбите Земли находятся более девяти тысяч спутников компании SpaceX.
SpaceX на орбите Земли сейчас более 9000 спутников, что вдвое превышает суммарное количество всех остальных в мире", - написал Маск в соцсети X.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.
ЗемляИлон МаскSpaceX
 
 
