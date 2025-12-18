https://ria.ru/20251218/zemlja-2062880361.html
Маск рассказал, сколько спутников SpaceX находится на земной орбите
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что на данный момент на орбите Земли находятся более девяти тысяч спутников компании SpaceX. РИА Новости, 18.12.2025
земля
