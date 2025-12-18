Зеленский ждет смерти Трампа, заявили в Раде

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о судьбе членства Украины в НАТО, высказал пожелание о смерти главы Белого дома Дональда Трампа, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что позиция США по членству Украины в НАТО может измениться, когда "поменяются политики или кто-то умрет".

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico 9 декабря заявил, что понимание того, что Украина не должна вступать в НАТО, было уже давно, а также сообщил, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает.