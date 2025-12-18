Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ждет смерти Трампа, заявили в Раде
20:28 18.12.2025 (обновлено: 21:11 18.12.2025)
Зеленский ждет смерти Трампа, заявили в Раде
Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о судьбе членства Украины в НАТО, высказал пожелание о смерти главы Белого дома Дональда Трампа, такое мнение выразил... РИА Новости, 18.12.2025
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
артем дмитрук
нато
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, артем дмитрук, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, НАТО, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о судьбе членства Украины в НАТО, высказал пожелание о смерти главы Белого дома Дональда Трампа, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что позиция США по членству Украины в НАТО может измениться, когда "поменяются политики или кто-то умрет".

Обращение Трампа к нации - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп в обращении к нации о своих успехах ни разу не упомянул Украину
Вчера, 05:45
"Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональд Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО", — утверждает он.
По словам Дмитрука, глава киевского режима фактически говорит о "физическом устранении политических оппонентов".
В четверг Зеленский признал, что США последовательны в нежелании видеть Украину членом НАТО, у некоторых в Белом доме просьбы об этом вызывают смех. Ранее Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico 9 декабря заявил, что понимание того, что Украина не должна вступать в НАТО, было уже давно, а также сообщил, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает.
Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности Москвы. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева
Вчера, 11:50
 
