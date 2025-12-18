Зеленский ждет смерти Трампа, заявили в Раде

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о судьбе членства Украины в НАТО, высказал пожелание о смерти главы Белого дома Дональда Трампа, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.
Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что позиция США по членству Украины в НАТО может измениться, когда "поменяются политики или кто-то умрет".
"Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональд Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО", — утверждает он.
По словам Дмитрука, глава киевского режима фактически говорит о "физическом устранении политических оппонентов".
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico 9 декабря заявил, что понимание того, что Украина не должна вступать в НАТО, было уже давно, а также сообщил, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает.
Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности Москвы. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.