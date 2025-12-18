Рейтинг@Mail.ru
Зеленский разрешил журналистам посещать заседания Рады - РИА Новости, 18.12.2025
12:15 18.12.2025
Зеленский разрешил журналистам посещать заседания Рады
Зеленский разрешил журналистам посещать заседания Рады
Владимир Зеленский, несколько лет запрещавший журналистам посещать заседания парламента, подписал закон, позволяющий сотрудникам СМИ освещать работу... РИА Новости, 18.12.2025
в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский разрешил журналистам посещать заседания Рады

Зеленский подписал закон об онлайн-трансляциях заседаний Рады

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, несколько лет запрещавший журналистам посещать заседания парламента, подписал закон, позволяющий сотрудникам СМИ освещать работу парламентских комитетов и предусматривающий онлайн-трансляции заседаний, сообщает Верховная рада Украины.
Соответствующий законопроект был принят депутатами Верховной рады еще 14 января. Информация о подписании Зеленским документа появилась на сайте украинского парламента только 17 декабря.
Журналистов на Украине прекратили пускать на заседания Рады в феврале 2022 года. Также была прекращена онлайн-трансляция из зала парламента.
В последние годы на Украине усилилось давление со стороны киевского режима на независимые СМИ и оппозицию. Так, украинская организация "Комиссия по журналистской этике" после давления на журналистов потребовала от Зеленского вмешаться в ситуацию и принять меры по прекращению дискриминации всех медиа. Мэр Киева Виталий Кличко также обвинил власти в нападках и притеснении независимых журналистов, а также органов местного самоуправления.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки. В начале февраля 2021 года было введено в действие решение СНБО о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на фоне этих событий напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая во время потасовки - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Депутаты Рады устроили потасовку у трибуны парламента
16 декабря, 13:31
 
