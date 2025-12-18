Зеленский разрешил журналистам посещать заседания Рады

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, несколько лет запрещавший журналистам посещать заседания парламента, подписал закон, позволяющий сотрудникам СМИ освещать работу парламентских комитетов и предусматривающий онлайн-трансляции заседаний, сообщает Верховная рада Украины.
Соответствующий законопроект был принят депутатами Верховной рады еще 14 января. Информация о подписании Зеленским документа появилась на сайте украинского парламента только 17 декабря.
Журналистов на Украине прекратили пускать на заседания Рады в феврале 2022 года. Также была прекращена онлайн-трансляция из зала парламента.
В последние годы на Украине усилилось давление со стороны киевского режима на независимые СМИ и оппозицию. Так, украинская организация "Комиссия по журналистской этике" после давления на журналистов потребовала от Зеленского вмешаться в ситуацию и принять меры по прекращению дискриминации всех медиа. Мэр Киева Виталий Кличко также обвинил власти в нападках и притеснении независимых журналистов, а также органов местного самоуправления.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки. В начале февраля 2021 года было введено в действие решение СНБО о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на фоне этих событий напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ.
Депутаты Рады устроили потасовку у трибуны парламента
16 декабря, 13:31