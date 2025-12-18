МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с так называемой "коалицией желающих" делают все, чтобы на Украине никогда не было мира в принципе, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Вопрос возможности мира в ближайшем времени постоянно анонсируется ведущими западными СМИ. Если их почитать внимательно, то, кроме дешевого хайпа, там ничего нельзя найти из того, что подтверждало бы такую возможность. Более того, Зеленский, "коалиция желающих войны" и сами эти хайпующие СМИ делают все, чтобы никакого мира никогда не было в принципе", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
В конце ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что происки европейских кураторов мешали достижению решений по украинскому урегулированию в прошлом, сейчас их подходы не изменились. В начале декабря венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что европейские страны мешают достижению соглашения по украинскому урегулированию и подрывают усилия США, поскольку хотят войны с Россией, это неприемлемо. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 декабря заявлял, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.