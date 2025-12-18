Рейтинг@Mail.ru
Зеленский делает все, чтобы на Украине не было мира, заявил Медведчук - РИА Новости, 18.12.2025
12:09 18.12.2025 (обновлено: 12:10 18.12.2025)
Зеленский делает все, чтобы на Украине не было мира, заявил Медведчук
Зеленский делает все, чтобы на Украине не было мира, заявил Медведчук - РИА Новости, 18.12.2025
Зеленский делает все, чтобы на Украине не было мира, заявил Медведчук
Владимир Зеленский вместе с так называемой "коалицией желающих" делают все, чтобы на Украине никогда не было мира в принципе, заявил экс-лидер запрещенной на... РИА Новости, 18.12.2025
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
виктор медведчук
сергей рябков
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
украина
сша
Зеленский делает все, чтобы на Украине не было мира, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский и коалиция желающих препятствуют миру на Украине

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с так называемой "коалицией желающих" делают все, чтобы на Украине никогда не было мира в принципе, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Вопрос возможности мира в ближайшем времени постоянно анонсируется ведущими западными СМИ. Если их почитать внимательно, то, кроме дешевого хайпа, там ничего нельзя найти из того, что подтверждало бы такую возможность. Более того, Зеленский, "коалиция желающих войны" и сами эти хайпующие СМИ делают все, чтобы никакого мира никогда не было в принципе", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
В конце ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что происки европейских кураторов мешали достижению решений по украинскому урегулированию в прошлом, сейчас их подходы не изменились. В начале декабря венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что европейские страны мешают достижению соглашения по украинскому урегулированию и подрывают усилия США, поскольку хотят войны с Россией, это неприемлемо. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 декабря заявлял, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что случится с Зеленским в Брюсселе
