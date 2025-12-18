Рейтинг@Mail.ru
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что случится с Зеленским в Брюсселе
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что случится с Зеленским в Брюсселе
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что случится с Зеленским в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС будет ждать прямых объяснений от бельгийского премьера Барта де Вевера об отказе передавать Украине российские активы, пишет... РИА Новости, 18.12.2025
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что случится с Зеленским в Брюсселе

FT: Зеленский будет ждать от де Вевера объяснений об отказе отдавать активы РФ

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите ЕС будет ждать прямых объяснений от бельгийского премьера Барта де Вевера об отказе передавать Украине российские активы, пишет Financial Times.
«
"Де Вевер посмотрит прямо в глаза Зеленскому и расскажет, почему он считает, что замороженные российские активы в Брюсселе не должны быть отданы на поддержку Украины", — говорится в публикации.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Зловещее предупреждение". Выступление Путина вызвало переполох на Западе
09:23
Газета отметила, что Зеленский должен был принимать участие по видеосвязи, но решил лично присутствовать на переговорах.
В среду издание Politico сообщило, что решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря, сделав это в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для финансирования Украины. Де Вевер называл эту идею воровством и не исключил подачу иска в суд.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт выступает против.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В США сделали новое заявление после выступления Путина
10:44
 
В миреУкраинаБрюссельБельгияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕврокомиссияPoliticoЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
