Зеленский боится потерять власть, заявил Медведчук

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский из-за страха потерять власть не сможет приказать вывести войска из Донбасса, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В минувшее воскресенье в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе по теме урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по урегулированию.
"Зеленский просто не может выполнить отвод войск ВСУ, он не смог это сделать в 2019 году, а теперь это намного труднее. И тогда, и сейчас нелегитимному мешает страх потерять власть. Для того чтобы отвести войска хоть на метр, нужно вступить в конфронтацию с нацистами и партией войны, а у политического клоуна никогда не было сил это сделать", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По словам политика, если Зеленский согласится дать команду на отвод войск, его начнут шатать все силы войны, которые он "обильно расплодил" с 2019 года. При этом Зеленский окажется между молотом и наковальней: нацистами и сторонниками войны он тут же будет объявлен предателем, что даст им возможность совершить госпереворот, а для сторонников мира он предстанет преступником, который не смог заключить мир на лучших условиях, и его вынудили сделать это на худших.