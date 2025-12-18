Рейтинг@Mail.ru
11:37 18.12.2025
Зеленский боится потерять власть, заявил Медведчук
Зеленский боится потерять власть, заявил Медведчук
2025-12-18T11:37:00+03:00
2025-12-18T11:37:00+03:00
в мире
берлин (город)
донбасс
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
стив уиткофф
оппозиционная платформа - за жизнь
в мире, берлин (город), донбасс, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, стив уиткофф, оппозиционная платформа - за жизнь, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Берлин (город), Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Стив Уиткофф, Оппозиционная платформа - За жизнь, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский боится потерять власть, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский боится отдать приказ о выводе сил ВСУ из Донбасса

© Getty Images / Charles McQuillanВладимир Зеленский
© Getty Images / Charles McQuillan
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский из-за страха потерять власть не сможет приказать вывести войска из Донбасса, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В минувшее воскресенье в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе по теме урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по урегулированию.
"Зеленский просто не может выполнить отвод войск ВСУ, он не смог это сделать в 2019 году, а теперь это намного труднее. И тогда, и сейчас нелегитимному мешает страх потерять власть. Для того чтобы отвести войска хоть на метр, нужно вступить в конфронтацию с нацистами и партией войны, а у политического клоуна никогда не было сил это сделать", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По словам политика, если Зеленский согласится дать команду на отвод войск, его начнут шатать все силы войны, которые он "обильно расплодил" с 2019 года. При этом Зеленский окажется между молотом и наковальней: нацистами и сторонниками войны он тут же будет объявлен предателем, что даст им возможность совершить госпереворот, а для сторонников мира он предстанет преступником, который не смог заключить мир на лучших условиях, и его вынудили сделать это на худших.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Bloomberg: Зеленский на переговорах в ФРГ отвергал требование по Донбассу
15 декабря, 14:04
 
В миреБерлин (город)ДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукСтив УиткоффОппозиционная платформа - За жизньВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Обсуждения
