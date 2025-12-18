Зеленский боится потерять власть, заявил Медведчук

По словам политика, если Зеленский согласится дать команду на отвод войск, его начнут шатать все силы войны, которые он "обильно расплодил" с 2019 года. При этом Зеленский окажется между молотом и наковальней: нацистами и сторонниками войны он тут же будет объявлен предателем, что даст им возможность совершить госпереворот, а для сторонников мира он предстанет преступником, который не смог заключить мир на лучших условиях, и его вынудили сделать это на худших.