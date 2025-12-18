Зеленский снова перепутал слова на английском

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский снова не справился со словами на английском языке, выступая перед европейскими лидерами в ходе саммита в Брюсселе, где, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Не получилось у Зеленского произнести слово "оправдания" (excuses), которое в его исполнении оказалось более созвучным с "излишествами" (excesses).
Зеленский уже попадал в смешные ситуации, когда говорил на английском языке. В сентябре, выступая на Совете Безопасности ООН, он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее противовоздушной обороны. Говоря на английском языке, Зеленский сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе - как "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправил себя.
