Зеленский снова перепутал слова на английском
20:18 18.12.2025
Зеленский снова перепутал слова на английском
Зеленский снова перепутал слова на английском
в мире
украина
брюссель
европа
владимир зеленский
оон
мирный план сша по украине
в мире, украина, брюссель, европа, владимир зеленский, оон, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Брюссель, Европа, Владимир Зеленский, ООН, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский снова не справился со словами на английском языке, выступая перед европейскими лидерами в ходе саммита в Брюсселе, где, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
«
"Если Европа сейчас не примет решение, тогда все войны, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности... будут бессмысленными", - сказал Зеленский, имея в виду не "войны" (wars), а "слова" (words).
Не получилось у Зеленского произнести слово "оправдания" (excuses), которое в его исполнении оказалось более созвучным с "излишествами" (excesses).
Зеленский уже попадал в смешные ситуации, когда говорил на английском языке. В сентябре, выступая на Совете Безопасности ООН, он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее противовоздушной обороны. Говоря на английском языке, Зеленский сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе - как "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправил себя.
Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Переводчики Зеленского в Гааге дважды перепутали Россию и Украину
16 декабря, 21:20
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
