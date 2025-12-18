Зеленский снова перепутал слова на английском

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский снова не справился со словами на английском языке, выступая перед европейскими лидерами в ходе саммита в Брюсселе, где, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины.