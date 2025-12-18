Рейтинг@Mail.ru
Зеленский отказался включать в конституцию пункт о невступлении в НАТО - РИА Новости, 18.12.2025
18:55 18.12.2025
Зеленский отказался включать в конституцию пункт о невступлении в НАТО
в мире, украина, россия, брюссель, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, утверждавший, что заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта, отказывается включать в конституцию Украины пункт о невступлении в НАТО.
Западные СМИ ранее сообщили, что Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран.
«
"Я не считаю, что нам нужно менять конституцию нашего государства (убрав пункт о стремлении в НАТО - ред.)... Пусть украинский народ решает, что делать с этой конституцией, а не кто-либо еще... Это наша конституция и это курс: мы хотели бы иметь такие гарантии безопасности и считаем, что мы их заслуживаем", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности
15 декабря, 20:43
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДжаред КушнерНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
