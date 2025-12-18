Рейтинг@Mail.ru
На Украине закончились некоторые виды ракет, заявил Зеленский
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/zelenskij-2062987911.html
На Украине закончились некоторые виды ракет, заявил Зеленский
На Украине закончились некоторые виды ракет, заявил Зеленский - РИА Новости, 18.12.2025
На Украине закончились некоторые виды ракет, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам противовоздушной обороны, и вновь стал выпрашивать у западных стран... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:15:00+03:00
2025-12-18T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
politico
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, politico, министерство обороны сша, нато, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Politico, Министерство обороны США, НАТО, Санкции в отношении России
На Украине закончились некоторые виды ракет, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что на Украине закончились некоторые виды ракет для ПВО

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам противовоздушной обороны, и вновь стал выпрашивать у западных стран боеприпасы или деньги.
«
"Мы сегодня говорим о противовоздушной обороне, некоторых ракетах, которых дефицит. Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Партнеры или дают лицензии, или дают ракеты, или помогают деньгами, а мы сами покупаем", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
Ранее издание Politico сообщало, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов - решение было принято непосредственно руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
США остановили поставки зенитных ракет на Украину, пишет Politico
1 июля, 23:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровPoliticoМинистерство обороны СШАНАТОСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
