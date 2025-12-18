Зеленский неизбежно проиграет выборы, считает украинский экс-министр

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, если бы на Украине были объявлены выборы, неизбежно их проиграет, поэтому единственным средством оставаться у власти для него остается продолжение боевых действий и затягивание конфликта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший украинский министр образования и науки Дмитрий Табачник.