15:11 18.12.2025
Зеленский неизбежно проиграет выборы, считает украинский экс-министр
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дмитрий табачник
дональд трамп
верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Табачник, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Зеленский неизбежно проиграет выборы, считает украинский экс-министр

Табачник: в случае объявления выборов Зеленский неизбежно проиграет

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, если бы на Украине были объявлены выборы, неизбежно их проиграет, поэтому единственным средством оставаться у власти для него остается продолжение боевых действий и затягивание конфликта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший украинский министр образования и науки Дмитрий Табачник.
"Диктаторский режим нелегитимного руководителя Украины Зеленского существовать без продолжения военных действий не может. Выборы, безусловно, он бы проиграл, будь они через месяц, через два или через шесть... Поэтому его хлеб, вода и воздух – это затягивание боевых действий", - сказал Табачник в кулуарах форсайт-форума "Глобальные последствия украинского кризиса", прошедшего в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" и организованного мультимедийным изданием "Украина.ру".
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения. В 2024 году выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе
Вчера, 13:02
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ТабачникДональд ТрампВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
