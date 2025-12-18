Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал отсутствие прогресса в разработке закона о выборах - РИА Новости, 18.12.2025
13:34 18.12.2025
Зеленский признал отсутствие прогресса в разработке закона о выборах
Зеленский признал отсутствие прогресса в разработке закона о выборах
Владимир Зеленский признал, что прогресса в обещанной им разработке Верховной радой законопроекта о президентских выборах на Украине в условиях военного... РИА Новости, 18.12.2025
Зеленский признал отсутствие прогресса в разработке закона о выборах

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что прогресса в обещанной им разработке Верховной радой законопроекта о президентских выборах на Украине в условиях военного положения пока нет.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Эксперт рассказал, как Зеленский может оттянуть дату выборов
15 декабря, 23:15
"Насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им (депутатам Рады – ред.) передал", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, есть ли уже наработки депутатов Рады по закону о выборах. Видео публикует украинский телеканал "Новости.LIVE".
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов
12 декабря, 19:24
 
