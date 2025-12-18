Зеленский признал отсутствие прогресса в разработке закона о выборах

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что прогресса в обещанной им разработке Верховной радой законопроекта о президентских выборах на Украине в условиях военного положения пока нет.

"Насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им (депутатам Рады – ред.) передал", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, есть ли уже наработки депутатов Рады по закону о выборах. Видео публикует украинский телеканал "Новости.LIVE".

О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.