Зеленский признал отсутствие прогресса в разработке закона о выборах
Зеленский признал отсутствие прогресса в разработке закона о выборах - РИА Новости, 18.12.2025
Зеленский признал отсутствие прогресса в разработке закона о выборах
Владимир Зеленский признал, что прогресса в обещанной им разработке Верховной радой законопроекта о президентских выборах на Украине в условиях военного... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:34:00+03:00
2025-12-18T13:34:00+03:00
2025-12-18T13:34:00+03:00
Зеленский признал отсутствие прогресса в разработке закона о выборах
Зеленский заявил, что не видит прогресса в разработке закона о выборах
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что прогресса в обещанной им разработке Верховной радой законопроекта о президентских выборах на Украине в условиях военного положения пока нет.
В начале декабря Зеленский
после заявления президента США Дональда Трампа
о необходимости провести президентские выборы на Украине
заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде
разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
"Насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им (депутатам Рады – ред.) передал", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, есть ли уже наработки депутатов Рады по закону о выборах. Видео публикует украинский телеканал "Новости.LIVE".
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин
заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.