Здравоохранение вышло из пятерки основных тем на прямую линию с Путиным
Здравоохранение вышло из пятерки основных тем обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T19:22:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
здравоохранение
россия
