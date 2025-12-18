Рейтинг@Mail.ru
Здравоохранение вышло из пятерки основных тем на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/zdravoohranenie-2063040879.html
Здравоохранение вышло из пятерки основных тем на прямую линию с Путиным
Здравоохранение вышло из пятерки основных тем на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 18.12.2025
Здравоохранение вышло из пятерки основных тем на прямую линию с Путиным
Здравоохранение вышло из пятерки основных тем обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T19:22:00+03:00
2025-12-18T19:22:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
здравоохранение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061198019_0:24:3555:2024_1920x0_80_0_0_3354abf29ff6d04ff4057a1070f2a54b.jpg
https://ria.ru/20251218/peskov-2063016651.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061198019_603:0:3334:2048_1920x0_80_0_0_af7a31b790b040bc86dad30d63e83a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, здравоохранение
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Здравоохранение
Здравоохранение вышло из пятерки основных тем на прямую линию с Путиным

Песков: здравоохранение вышло из пятерки основных тем обращений на прямую линию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабота колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Здравоохранение вышло из пятерки основных тем обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«

"В прошлом году у нас постоянно было среди лидирующих тем здравоохранение. Вот в этом году здравоохранение вышло из пятерки основных", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что в 2025 году на первом месте оказалась тема социального обеспечения граждан, в том числе пособия и льготы.
Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным
Вчера, 18:14
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Здравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала