Заварин: в Молодежном парламенте Вологодской области рождаются смелые идеи

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Молодежный парламент Вологодской области — это не просто совещательный орган, а настоящая проектная лаборатория, где рождаются смелые и востребованные идеи, сообщил председатель регионального Законодательного собрания (ЗСО) Роман Заварин.

Четвертое заседание Молодежного парламента V созыва состоялось в ЗСО и объединило более 50 представителей из разных муниципалитетов региона.

С приветственным словом выступил Заварин, поблагодарив активистов за продуктивную работу.

"Молодежный парламент — это не просто совещательный орган, а настоящая проектная лаборатория, где рождаются смелые и востребованные идеи. Их реализация возможна благодаря тесному сотрудничеству с ключевыми институтами региона — законодательной властью, финансовыми и социальными структурами. Именно этот альянс придает проектам практическую значимость", — приводит пресс-служба Заксобрания области слова Заварина.

Председатель Молодежного парламента Вологодской области Лев Гирев объявил о запуске трех проектов в сфере правовой культуры, финансовой и дорожной безопасности.

Первый — "Защищенные финансы — сильное общество" — будет реализован совместной инициативы с отделением Центрального банка России по Вологодской области и отделением Фонда пенсионного и социального страхования по региону.

Второй проект будет направлен на формирование правовой грамотности и электоральной активности. Заместитель председателя Молодежного парламента Даниил Прохрычев пояснил, что инициатива предполагает организацию и проведение правовых и просветительских игр. Первые встречи уже прошли со школьниками в Законодательном собрании и в ряде округов. Работа в этом направлении будет активно продолжена.

Также стартовал новый профилактический проект "Маршрут безопасности", направленный на снижение аварийности и защиту жизни детей и взрослых.

"Запускается масштабная профилактическая работа в сфере дорожной безопасности. К сожалению, жертвами ДТП становятся не только взрослые, но и дети, зачастую из-за несоблюдения самых простых правил. Наш проект направлен на предотвращение таких ситуаций", — сказала депутат ЗСО, председатель попечительского совета Молодежного парламента Антонина Федорова, ее цитирует пресс-служба.

Гирев пояснил, что работа будет вестись по нескольким направлениям.

"Мы разработали концепцию, включающую интерактивные игры и короткие видеоролики, направленные на снижение аварийности. Планируем выпускать видео ежемесячно и распространять ролики через социальные сети, показывать их в школах, колледжах и молодежных центрах. Первый ролик уже готов. В его создании нам помогали сотрудники управления ГИБДД УМВД России по Вологодской области. Благодарим их за поддержку и тесное сотрудничество", — цитирует пресс-служба Гирева.