Заварин: заключительный семинар "Школы депутатов" прошел на Вологодчине

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заключительный семинар "Школы депутатов" в текущем году состоялся в Вологодской области, сообщил председатель регионального Законодательного собрания Роман Заварин.

В Соколе встретились представители Верховажского, Вожегодского, Сямженского, Харовского, Усть-Кубинского и Сокольского округов.

Проект стартовал в марте 2025 года в рамках Высшей партийной школы "Единой России" при поддержке губернатора области Георгия Филимонова. Спикер Заксобрания уточнил, что, начиная с этого месяца, в работе Школы приняли представители всех округов.

"На семинаре речь шла об особенностях проведения избирательной кампании, ведении социальных сетей, использовании искусственного интеллекта. В своем модуле рассказал о приоритетах деятельности депутатского корпуса. Обширный блок, включающий тонкости организации законодательного процесса, форматы работы, взаимодействие с избирателями, исполнение Народной программы", — написал Заварин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

В следующем году планируют сделать акцент на онлайн-формате. Добавят новые модули, связанные с ораторским мастерством, работой с обращениями граждан и углубленном использовании искусственного интеллекта.