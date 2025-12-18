https://ria.ru/20251218/zavarin-2062944851.html
Заварин: заключительный семинар "Школы депутатов" прошел на Вологодчине
Заварин: заключительный семинар "Школы депутатов" прошел на Вологодчине - РИА Новости, 18.12.2025
Заварин: заключительный семинар "Школы депутатов" прошел на Вологодчине
Заключительный семинар "Школы депутатов" в текущем году состоялся в Вологодской области, сообщил председатель регионального Законодательного собрания Роман... РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заключительный семинар "Школы депутатов" в текущем году состоялся в Вологодской области, сообщил председатель регионального Законодательного собрания Роман Заварин.
В Соколе встретились представители Верховажского, Вожегодского, Сямженского, Харовского, Усть-Кубинского и Сокольского округов.
Проект стартовал в марте 2025 года в рамках Высшей партийной школы "Единой России" при поддержке губернатора области Георгия Филимонова. Спикер Заксобрания уточнил, что, начиная с этого месяца, в работе Школы приняли представители всех округов.
"На семинаре речь шла об особенностях проведения избирательной кампании, ведении социальных сетей, использовании искусственного интеллекта. В своем модуле рассказал о приоритетах деятельности депутатского корпуса. Обширный блок, включающий тонкости организации законодательного процесса, форматы работы, взаимодействие с избирателями, исполнение Народной программы", — написал Заварин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
В следующем году планируют сделать акцент на онлайн-формате. Добавят новые модули, связанные с ораторским мастерством, работой с обращениями граждан и углубленном использовании искусственного интеллекта.
"Кроме того, поступают обращения о необходимости создания “Школы старост”. Обсудим такую возможность с Антоном Юрьевичем Холодовым, автором проекта “Школа депутатов”", — заключил председатель Заксобрания.