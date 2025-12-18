https://ria.ru/20251218/zavarin-2062844050.html
Заварин: норматив гособеспечения для детей-сирот увеличат на Вологодчине
2025-12-18T10:27:00+03:00
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Норматив полного гособеспечения для лиц из числа детей-сирот увеличится на 7% в Вологодской области, сообщил председатель Законодательного собрания региона Роман Заварин.
Этот вопрос был рассмотрен на заседании коллегии парламента.
"Напомню, все лица из числа детей-сирот и лица, оставшиеся без попечения родителей в период обучения в образовательных организациях, в нашем регионе обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем или соответствующими компенсационными выплатами", — написал Заварин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Их размер устанавливается исходя из величины прожиточного минимума для детей. Постановлением правительства области с 2026 года он будет увеличен с 17 373 рублей до 18 555 рублей. Соответственно, поправками в закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования", предлагается повысить и норматив полного государственного обеспечения лиц из числа детей сирот – с 208 476 рублей в год до 222 660 рублей.
Этот вопрос был включен в проект повестки предстоящей сессии Заксобрания, которая состоится 24 декабря, заключил Заварин.