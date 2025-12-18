Рейтинг@Mail.ru
Заварин: норматив гособеспечения для детей-сирот увеличат на Вологодчине - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
10:27 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/zavarin-2062844050.html
Заварин: норматив гособеспечения для детей-сирот увеличат на Вологодчине
Заварин: норматив гособеспечения для детей-сирот увеличат на Вологодчине - РИА Новости, 18.12.2025
Заварин: норматив гособеспечения для детей-сирот увеличат на Вологодчине
Норматив полного гособеспечения для лиц из числа детей-сирот увеличится на 7% в Вологодской области, сообщил председатель Законодательного собрания региона... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:27:00+03:00
2025-12-18T10:27:00+03:00
вологодская область
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032431529_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3886bf6d494aeb9eb4d6edb4ac105733.jpg
https://ria.ru/20251217/zavarin-2062553302.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032431529_292:0:2837:1909_1920x0_80_0_0_9f602e93e6aa478bada6e76907a5f1cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область
Вологодская область, Вологодская область
Заварин: норматив гособеспечения для детей-сирот увеличат на Вологодчине

Заварин: норматив гособеспечения для детей-сирот увеличат на 7% на Вологодчине

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской областиРоман Заварин
Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
Роман Заварин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Норматив полного гособеспечения для лиц из числа детей-сирот увеличится на 7% в Вологодской области, сообщил председатель Законодательного собрания региона Роман Заварин.
Этот вопрос был рассмотрен на заседании коллегии парламента.
"Напомню, все лица из числа детей-сирот и лица, оставшиеся без попечения родителей в период обучения в образовательных организациях, в нашем регионе обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем или соответствующими компенсационными выплатами", — написал Заварин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Их размер устанавливается исходя из величины прожиточного минимума для детей. Постановлением правительства области с 2026 года он будет увеличен с 17 373 рублей до 18 555 рублей. Соответственно, поправками в закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования", предлагается повысить и норматив полного государственного обеспечения лиц из числа детей сирот – с 208 476 рублей в год до 222 660 рублей.
Этот вопрос был включен в проект повестки предстоящей сессии Заксобрания, которая состоится 24 декабря, заключил Заварин.
Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Роман Заварин поучаствовал в заседании Совета законодателей России
Вчера, 10:03
 
Вологодская областьВологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала