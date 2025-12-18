Конфликт на Украине разобщил Запад, считает политолог

"Мы не должны приуменьшать тупик, в котором находится в настоящее время Запад. Запад, кстати, уже прекратил быть объединённым. Ранее был коллективным, потом стал объединённым, а сейчас всего этого нет. Мы не должны это приуменьшать, игнорировать этот факт", - сказал эксперт.