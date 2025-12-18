Конфликт на Украине разобщил Запад, считает политолог

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Конфликт на Украине разобщил страны Запада, заявил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, выступая на форуме "Глобальные последствия украинского кризиса" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы не должны приуменьшать тупик, в котором находится в настоящее время Запад. Запад, кстати, уже прекратил быть объединённым. Ранее был коллективным, потом стал объединённым, а сейчас всего этого нет. Мы не должны это приуменьшать, игнорировать этот факт", - сказал эксперт.
По его словам, сегодня перестраивается все пространство Западной Евразии и Восточной Европы.
"Плана "Б" у Запада действительно не было. У них был только план А, причем с учетом полной победы над Россией с последующим ее разделом… То, что мы наблюдаем сейчас в формате различных мирных планов – это не план B. Это наспех слепленный план С или даже план D, который созданный от безысходности", - отметил он.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Форум "Глобальные последствия украинского кризиса" организован мультимедийным изданием "Украина.ру".
