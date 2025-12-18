Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине разобщил Запад, считает политолог - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/zapad-2062939354.html
Конфликт на Украине разобщил Запад, считает политолог
Конфликт на Украине разобщил Запад, считает политолог - РИА Новости, 18.12.2025
Конфликт на Украине разобщил Запад, считает политолог
Конфликт на Украине разобщил страны Запада, заявил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, выступая на форуме "Глобальные последствия украинского кризиса" в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:19:00+03:00
2025-12-18T15:19:00+03:00
украина
россия
восточная европа
фридрих мерц
сергей лавров
высшая школа экономики (вшэ)
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20251217/zelenskiy-2062579920.html
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062436569.html
украина
россия
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, восточная европа, фридрих мерц, сергей лавров, высшая школа экономики (вшэ), евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, Восточная Европа, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Высшая школа экономики (ВШЭ), Евросоюз, НАТО, В мире
Конфликт на Украине разобщил Запад, считает политолог

Профессор НИУ ВШЭ Евстафьев: конфликт на Украине разобщил западные страны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Конфликт на Украине разобщил страны Запада, заявил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, выступая на форуме "Глобальные последствия украинского кризиса" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы не должны приуменьшать тупик, в котором находится в настоящее время Запад. Запад, кстати, уже прекратил быть объединённым. Ранее был коллективным, потом стал объединённым, а сейчас всего этого нет. Мы не должны это приуменьшать, игнорировать этот факт", - сказал эксперт.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
17 декабря, 11:58
По его словам, сегодня перестраивается все пространство Западной Евразии и Восточной Европы.
"Плана "Б" у Запада действительно не было. У них был только план А, причем с учетом полной победы над Россией с последующим ее разделом… То, что мы наблюдаем сейчас в формате различных мирных планов – это не план B. Это наспех слепленный план С или даже план D, который созданный от безысходности", - отметил он.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Форум "Глобальные последствия украинского кризиса" организован мультимедийным изданием "Украина.ру".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление о России
16 декабря, 17:05
 
УкраинаРоссияВосточная ЕвропаФридрих МерцСергей ЛавровВысшая школа экономики (ВШЭ)ЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала