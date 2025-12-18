https://ria.ru/20251218/zapad-2062898410.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 18.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 18.12.2025
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
2025
ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий "Запада"