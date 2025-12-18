Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.