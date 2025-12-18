Рейтинг@Mail.ru
Доминирование Запада в политике кануло в Лету, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 18.12.2025
00:58 18.12.2025
Доминирование Запада в политике кануло в Лету, заявил замглавы МИД
Доминирование Запада в политике кануло в Лету, заявил замглавы МИД
2025-12-18T00:58:00+03:00
2025-12-18T00:58:00+03:00
россия
москва
дмитрий любинский
россия
москва
россия, москва, дмитрий любинский
Россия, Москва, Дмитрий Любинский
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Доминирование коллективного Запада в политике кануло в Лету, такое ощущение складывается из общения с зарубежными дипломатами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Из общения с зарубежными коллегами, в том числе с дипкорпусом в Москве, складывается устойчивое понимание, что доминирование коллективного Запада в международной политике безвозвратно кануло в Лету", - сказал Любинский газете "Известия".
По его словам, страны мирового большинства обретают всё более уверенный и сильный голос. "Мы это всячески приветствуем", - добавил он.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В МИД оценили готовность Будапешта стать площадкой саммита Россия-США
Россия Москва Дмитрий Любинский
 
 
