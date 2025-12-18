Новиков призвал Telegram, WhatsApp и YouTube соблюдать российские законы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков призвал Telegram, YouTube, WhatsApp и другие зарубежные сервисы выполнять российское законодательство для работы в России.

Москве с 17 по 19 декабря на площадке Национального центра "Россия" проходит всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности.

"И Facebook *, и Instagram*, и YouTube , и WhatsApp , и Telegram - это все очень эффективные сервисы, удобные, которые завоевывали популярность в нашей стране. Но проблема только в одном, что они не выполняли российское законодательство… в плане пресечения действий мошенников, экстремистов, террористов… Поэтому призыв только один ко всем этим чудесным IT-компаниям: выполняйте российское законодательство, и если вы будете выполнять российское законодательство, то можно работать в российской киберъюрисдикции. Если вы не будете выполнять российское законодательство, то, конечно, российские власти вынуждены будут принять меры", - сказал Новиков

Он напомнил, что через Telegram и WhatsApp мошенникам удалось похитить 400 миллиардов рублей путем обмана пенсионеров.

"Вот сейчас начались блокировки аудиозвонков в Telegram. Это как раз удар по мошеннической схеме", - подчеркнул Новиков.

Александра Колпакова. Он напомнил, что схема подразумевает звонок якобы от знакомого человека. Новиков также поделился, что злоумышленники пытались обмануть и его. Мошенники присылали ему фальшивые видеосообщения с изображением якобы управляющего делами президента РФ

"Я знаю, что это мошенническая схема, а многие люди не знают этого… Оставить как есть? Ну это не хорошо… Просто будем помогать финансировать ВСУ за счет обманутых пенсионеров, народных артистов, студентов. Поэтому ответ только один: выполняйте российское законодательство и работайте", - отметил Новиков.

Он напомнил также причины блокировки Facebook* и Instagram* в 2022 году.

"Потому что их менеджеры черным по белому написали, что… правила сообщества Facebook* вообще-то запрещают призывы к насилию в отношении людей. Но в отношении граждан Российской Федерации можно, потому что началась СВО", - напомнил Новиков, призвав зарубежные корпорации выполнять российское законодательство.