"Ближе до кладбища". Захарова оценила селфи Зеленского у стелы в Купянске

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Селфи Владимира Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске является очередной постановочной акцией, чтобы пустить пыль в глаза зарубежным спонсорам Киева, монумент находится в полутора километрах от кладбища, к которому Зеленскому ближе, чем к населенному пункту, остающемуся под контролем российских вооруженных сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда Зеленский будет фотографироваться на фоне стел или каких-то надписей с населенными пунктами - и в первую очередь это должны знать ВСУ - значит, эти населенные пункты будут переходить под контроль российских вооруженных сил", - подчеркнула Захарова.