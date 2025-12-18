Рейтинг@Mail.ru
"Ближе до кладбища". Захарова оценила селфи Зеленского у стелы в Купянске
17:36 18.12.2025
"Ближе до кладбища". Захарова оценила селфи Зеленского у стелы в Купянске
"Ближе до кладбища". Захарова оценила селфи Зеленского у стелы в Купянске
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Селфи Владимира Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске является очередной постановочной акцией, чтобы пустить пыль в глаза зарубежным спонсорам Киева, монумент находится в полутора километрах от кладбища, к которому Зеленскому ближе, чем к населенному пункту, остающемуся под контролем российских вооруженных сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это была очередная постановочная акция Банковой. Для чего? Для того, чтобы пустить пыль в глаза своим спонсорам, выдать желаемое за действительное... Стела в Купянске, на фоне которой Зеленский сделал селфи, находится в полутора километров от кладбища, так что ему ближе до кладбища, чем до Купянска", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что в сети распространяются кадры с двумя девушками - военнослужащими ВСУ, которые хотели повторить кадр Зеленского у стелы на въезде в Купянск, но сделать это оказалось проблематично - местность находится под постоянным огневым контролем российских вооруженных сил.
"Когда Зеленский будет фотографироваться на фоне стел или каких-то надписей с населенными пунктами - и в первую очередь это должны знать ВСУ - значит, эти населенные пункты будут переходить под контроль российских вооруженных сил", - подчеркнула Захарова.
Ранее на совещании по ситуации в зоне СВО начальник Генерального штаба МО РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол.
