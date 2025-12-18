Захарова рассказала об ответе России на изъятие "Дома Москвы" в Латвии

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Действия России в ответ на изъятие Латвией "Дома Москвы" в Риге выступят четким сигналом всем западным политикам, думающим о воровстве российских финансовых активов или собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что последовательные и твердые шаги Российской Федерации по отстаиванию своих интересов в Латвии послужат ясным сигналом всем политикам на Западе, которые вынашивают преступные планы по воровству собственности и финансовых активов, которые принадлежат России", - сказала дипломат.