Захарова рассказала об ответе России на изъятие "Дома Москвы" в Латвии
Захарова рассказала об ответе России на изъятие "Дома Москвы" в Латвии - РИА Новости, 18.12.2025
Захарова рассказала об ответе России на изъятие "Дома Москвы" в Латвии
Действия России в ответ на изъятие Латвией "Дома Москвы" в Риге выступят четким сигналом всем западным политикам, думающим о воровстве российских финансовых... РИА Новости, 18.12.2025
Захарова рассказала об ответе России на изъятие "Дома Москвы" в Латвии
Захарова: ответ на изъятие "Дома Москвы" в Латвии станет сигналом для Запада
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Действия России в ответ на изъятие Латвией "Дома Москвы" в Риге выступят четким сигналом всем западным политикам, думающим о воровстве российских финансовых активов или собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В январе 2024 года парламент Латвии
принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге
в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России
в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры. За полгода содержание национализированной недвижимости обошлось латвийскому бюджету в сумму более 50 тысяч евро. В начале декабря генпрокуратура РФ через суд добилась взыскания в доход государства активов латвийского Rietumu Banka, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, проходившего на завершающей стадии в закрытом режиме.
На брифинге для СМИ Захарова
отметила провал аукционов, на которых латвийская сторона пыталась продать изъятую российскую собственность. Ресурсы генпрокуратуры РФ и СК
полностью задействуются в борьбе с незаконными действиями Латвии применительно к "Дому Москвы", подчеркнула дипломат.
"Мы исходим из того, что последовательные и твердые шаги Российской Федерации по отстаиванию своих интересов в Латвии послужат ясным сигналом всем политикам на Западе, которые вынашивают преступные планы по воровству собственности и финансовых активов, которые принадлежат России", - сказала дипломат.