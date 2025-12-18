Сургутский район признан лидером предпринимательства в Югре

СУРГУТ, 18 дек – РИА Новости. Сургутский район в пятый раз подряд стал "Лучшим муниципальным образованием с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства" в Югре, показав значительный рост числа предпринимателей, увеличение налоговых поступлений и активной поддержке бизнеса со стороны администрации, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Муниципалитет в пятый раз признан "Лучшим муниципальным образованием с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства" по итогам конкурса "Лучший бизнес Югры-2025". Имена победителей назвала торгово-промышленная палата округа. Победа на региональном уровне стала итогом работы администрации Сургутского района с бизнес-сообществом в поселениях", - написал Трубецкой на своей странице во "Вконтакте".

Трубецкой отметил, что за последние три года в Сургутском районе число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, увеличилось на 52,1% – с 9 594 до 14 601. Налоговые поступления от их деятельности возросли на 46,8%, составив 662,7 миллионов рублей. В сфере занято свыше 18 тысяч человек.

"Бизнес в районе получает финансовую, имущественную, образовательную и консультационную поддержку. В течение трех лет муниципалитет направил более 65 миллионов рублей на поддержку девяти тысяч предпринимателей. В 2024 году им в помощь были созданы Инвестиционное агентство и коворкинг-центр. В 2025 году Инвестиционное агентство вместе с администрацией организовали первую в России муниципальную бизнес-лабораторию "СВОе дело", победители которой открыли в Белом Яре этно-кафе. Ранее с грантовой поддержкой администрации в 15 миллионов рублей был запущен загородный комплекс отдыха "Черный лис", - подчеркнул Андрей Трубецкой.