Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район признан лидером предпринимательства в Югре - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:21 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/yugra-2062842195.html
Сургутский район признан лидером предпринимательства в Югре
Сургутский район признан лидером предпринимательства в Югре - РИА Новости, 18.12.2025
Сургутский район признан лидером предпринимательства в Югре
Сургутский район в пятый раз подряд стал "Лучшим муниципальным образованием с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства" в Югре,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:21:00+03:00
2025-12-18T10:21:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112385_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6a3bda974c1bb05b9b1cd0dacabf02dc.jpg
https://ria.ru/20251216/proekt-2062458175.html
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112385_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_906a730791a4f3ba09f045903258d830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район
Сургутский район признан лидером предпринимательства в Югре

Трубецкой: Сургутский район признан лидером предпринимательства в Югре

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаАндрей Трубецкой
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Андрей Трубецкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУРГУТ, 18 дек – РИА Новости. Сургутский район в пятый раз подряд стал "Лучшим муниципальным образованием с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства" в Югре, показав значительный рост числа предпринимателей, увеличение налоговых поступлений и активной поддержке бизнеса со стороны администрации, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Муниципалитет в пятый раз признан "Лучшим муниципальным образованием с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства" по итогам конкурса "Лучший бизнес Югры-2025". Имена победителей назвала торгово-промышленная палата округа. Победа на региональном уровне стала итогом работы администрации Сургутского района с бизнес-сообществом в поселениях", - написал Трубецкой на своей странице во "Вконтакте".
Трубецкой отметил, что за последние три года в Сургутском районе число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, увеличилось на 52,1% – с 9 594 до 14 601. Налоговые поступления от их деятельности возросли на 46,8%, составив 662,7 миллионов рублей. В сфере занято свыше 18 тысяч человек.
"Бизнес в районе получает финансовую, имущественную, образовательную и консультационную поддержку. В течение трех лет муниципалитет направил более 65 миллионов рублей на поддержку девяти тысяч предпринимателей. В 2024 году им в помощь были созданы Инвестиционное агентство и коворкинг-центр. В 2025 году Инвестиционное агентство вместе с администрацией организовали первую в России муниципальную бизнес-лабораторию "СВОе дело", победители которой открыли в Белом Яре этно-кафе. Ранее с грантовой поддержкой администрации в 15 миллионов рублей был запущен загородный комплекс отдыха "Черный лис", - подчеркнул Андрей Трубецкой.
Также глава муниципалитета добавил, что на региональном уровне было отмечено ООО "Обь-регион" ("Белоярочка"), которое стало победителем в номинации "Птица и птицеводческая продукция, включая консервы" на выставке "Товары земли Югорской". Всего в Сургутском районе функционируют два сельхозпредприятия, 32 фермерских и 69 подсобных хозяйств, на развитие которых в текущем году было направлено порядка 300 миллионов рублей.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Бюджет Сургутского района Югры сохранит социальную направленность
16 декабря, 18:05
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала