Aurus Collection подала Wildberries претензию на два миллиарда рублей - РИА Новости, 18.12.2025
09:20 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/wildberries-2062828609.html
Aurus Collection подала Wildberries претензию на два миллиарда рублей
Aurus Collection подала Wildberries претензию на два миллиарда рублей - РИА Новости, 18.12.2025
Aurus Collection подала Wildberries претензию на два миллиарда рублей
Компания Aurus Collection, которая производит сумки и кожаные изделия под российским национальным брендом Aurus, направил досудебную претензию Wildberries на 2... РИА Новости, 18.12.2025
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045110893_634:0:3365:2048_1920x0_80_0_0_a5a04fdc33025bc4a13d7b682396e679.jpg
1920
1920
true
wildberries
Wildberries
Aurus Collection подала Wildberries претензию на два миллиарда рублей

Aurus Collection требует от Wildberries два миллиарда рублей за поддельные сумки

© РИА Новости / Виталий Невар
Aurus
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Aurus. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания Aurus Collection, которая производит сумки и кожаные изделия под российским национальным брендом Aurus, направил досудебную претензию Wildberries на 2 миллиарда рублей из-за продажи поддельных товаров под эмблемой Aurus, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
В Aurus Collection рассказали агентству, что на маркетплейсе продаются обложки для паспорта с эмблемой российского национального бренда. При этом оригинальные товары под брендом Aurus продают в ЦУМе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Мишустин поручил разработать защиту от продажи контрафакта на маркетплейсах
12 декабря, 10:02
"В порядке досудебного урегулирования требуем от "Вайлдберриз":.. выплатить компенсацию за нарушение права на товарные знаки 18 класса МКТУ (Международная классификация товаров и услуг - ред.) и репутационные риски в размере 2 000 000 000 рублей", - говорится в документе.
Также компания требует незамедлительного прекращения продаж товаров под брендом Aurus и изъятия продукции, нарушающую права бренда, из оборота.
Ранее в декабре национальный бренд одежды Aurus Cashmere также направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота.
Позже объединенная компания Wildberries&Russ заявила о незаконности требований Aurus Cashmere о выплате компенсации, говорится в ответе на претензию.
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россияне стали чаще совершать покупки на маркетплейсах
Вчера, 08:14
 
Вайлдберриз (Wildberries)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
