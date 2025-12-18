https://ria.ru/20251218/wildberries-2062828609.html
Aurus Collection подала Wildberries претензию на два миллиарда рублей
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания Aurus Collection, которая производит сумки и кожаные изделия под российским национальным брендом Aurus, направил досудебную претензию Wildberries на 2 миллиарда рублей из-за продажи поддельных товаров под эмблемой Aurus, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
В Aurus Collection рассказали агентству, что на маркетплейсе продаются обложки для паспорта с эмблемой российского национального бренда. При этом оригинальные товары под брендом Aurus продают в ЦУМе.
"В порядке досудебного урегулирования требуем от "Вайлдберриз":.. выплатить компенсацию за нарушение права на товарные знаки 18 класса МКТУ (Международная классификация товаров и услуг - ред.) и репутационные риски в размере 2 000 000 000 рублей", - говорится в документе.
Также компания требует незамедлительного прекращения продаж товаров под брендом Aurus и изъятия продукции, нарушающую права бренда, из оборота.
Ранее в декабре национальный бренд одежды Aurus Cashmere также направил досудебную претензию Wildberries
на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота.
Позже объединенная компания Wildberries&Russ заявила о незаконности требований Aurus Cashmere о выплате компенсации, говорится в ответе на претензию.