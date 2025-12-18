Нижегородский вице-мэр, обвиняемый во взятке, покинул должность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров, обвиняемый в получении взятки, покинул должность, следует из данных на сайте городской администрации.
"Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города - Антонова Елена Владимировна", - сообщается на сайте мэрии.
Егоров был задержан 2 декабря за получение взятки (статья 290 УК РФ). По данным следствия, в период с февраля по август 2025 года подозреваемый за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории Нижнего Новгорода получил через посредника взятку в значительном размере. Пятого декабря Егорова отправили под домашний арест.
Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа, до этого он почти три года работал на этом посту в статусе исполняющего обязанности вместо Ильи Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами.