12:10 18.12.2025
Нижегородский вице-мэр, обвиняемый во взятке, покинул должность
Нижегородский вице-мэр, обвиняемый во взятке, покинул должность
Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров, обвиняемый в получении взятки, покинул должность, следует из данных на сайте городской администрации. РИА Новости, 18.12.2025
Нижегородский вице-мэр, обвиняемый во взятке, покинул должность

Обвиняемый в получении взятки нижегородский вице-мэр Егоров покинул должность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров, обвиняемый в получении взятки, покинул должность, следует из данных на сайте городской администрации.
"Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города - Антонова Елена Владимировна", - сообщается на сайте мэрии.
Егоров был задержан 2 декабря за получение взятки (статья 290 УК РФ). По данным следствия, в период с февраля по август 2025 года подозреваемый за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории Нижнего Новгорода получил через посредника взятку в значительном размере. Пятого декабря Егорова отправили под домашний арест.
Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа, до этого он почти три года работал на этом посту в статусе исполняющего обязанности вместо Ильи Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
