В Запорожье прогремели взрывы
Несколько мощных взрывов прогремело в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ. РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
запорожье
запорожская область
киев
