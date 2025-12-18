https://ria.ru/20251218/vzryvy-2062821136.html
В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.12.2025
В Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 18.12.2025
запорожская область
киев
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
