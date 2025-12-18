https://ria.ru/20251218/vzryvy-2062797208.html
В Черкассах второй раз за ночь прогремели взрывы
В Черкассах второй раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы второй раз за ночь прогремели в городе Черкассы на Украине, сообщил украинский "24-й канал". РИА Новости, 18.12.2025
В Черкассах второй раз за ночь на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы