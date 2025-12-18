Рейтинг@Mail.ru
В частном доме в Белгородской области взорвался газ
12:01 18.12.2025 (обновлено: 12:06 18.12.2025)
В частном доме в Белгородской области взорвался газ
В частном доме в Белгородской области взорвался газ - РИА Новости, 18.12.2025
В частном доме в Белгородской области взорвался газ
Взрыв бытового газа в селе Драгунское Белгородского округа полностью разрушил частный дом, пострадала 20-летняя девушка, сообщили в областной прокуратуре. РИА Новости, 18.12.2025
В частном доме в Белгородской области взорвался газ

Девушка пострадала при взрыве газа в частном доме в Белгородской области

© Прокуратура Белгородской области/TelegramВзрыв бытового газа в селе Драгунское Белгородского округа
Взрыв бытового газа в селе Драгунское Белгородского округа - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Прокуратура Белгородской области/Telegram
Взрыв бытового газа в селе Драгунское Белгородского округа
БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Взрыв бытового газа в селе Драгунское Белгородского округа полностью разрушил частный дом, пострадала 20-летняя девушка, сообщили в областной прокуратуре.
"По поручению прокурора области незамедлительно организована проверка по факту взрыва бытового газа в частном жилом доме в с. Драгунское. По предварительной информации, 17.12.2025 произошел взрыв газа, в результате которого домовладение разрушено полностью. Пострадала 20-летняя местная жительница, которая с полученными ожогами госпитализирована в специализированное отделение областной больницы", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В надзорном ведомстве уточнили, что в ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства в сфере ЖКХ и безопасности эксплуатации газового оборудования. Работу на месте координирует прокурор Белгородского района Александр Богатырев.
В СУСК России по Белгородской области сообщили, что по факту происшествия проводится процессуальная проверка. Предварительно, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с бытовыми газовыми приборами, отметили в управлении.
"Следователями и следователями-криминалистами СК проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изъято поврежденное газовое оборудование, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, будет назначен необходимый комплекс судебных экспертиз", - подчеркнули в СУСК.
ПроисшествияБелгородский районРоссияБелгородская областьАлександр БогатырьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала