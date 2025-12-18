В частном доме в Белгородской области взорвался газ

"По поручению прокурора области незамедлительно организована проверка по факту взрыва бытового газа в частном жилом доме в с. Драгунское. По предварительной информации, 17.12.2025 произошел взрыв газа, в результате которого домовладение разрушено полностью. Пострадала 20-летняя местная жительница, которая с полученными ожогами госпитализирована в специализированное отделение областной больницы", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.