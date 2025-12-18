Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки следит за ситуацией в МГПУ на фоне закрытия ряда специальностей - РИА Новости, 18.12.2025
21:20 18.12.2025
Минобрнауки следит за ситуацией в МГПУ на фоне закрытия ряда специальностей
Минобрнауки следит за ситуацией в МГПУ на фоне закрытия ряда специальностей - РИА Новости, 18.12.2025
Минобрнауки следит за ситуацией в МГПУ на фоне закрытия ряда специальностей
Минобрнауки РФ следит за ситуацией в Московском городском педагогическом университете на фоне закрытия ряда специальностей и находится на связи с правительством РИА Новости, 18.12.2025
общество, россия, москва, российский государственный гуманитарный университет, мгпу
Минобрнауки следит за ситуацией в МГПУ на фоне закрытия ряда специальностей

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобрнауки РФ следит за ситуацией в Московском городском педагогическом университете на фоне закрытия ряда специальностей и находится на связи с правительством Москвы и руководством вуза, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Минобрнауки России внимательно следит за развитием ситуации в Московском городском педагогическом университете, находится на связи с правительством Москвы и руководством вуза", - говорится в сообщении.
Здание Московского городского педагогического университета - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений
Вчера, 15:48
Ранее в МГПУ рассказали, что вуз закрывает обучение по непедагогическим направлениям, а студенты смогут продолжить обучение в других университетах. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнёры, такие как РГГУ, РАНХиГС и другие. Речь идет о непедагогических специальностях: "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Главная цель нововведений - концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.
В Минобрнауки РФ добавили, что подведомственные министерству университеты готовы предоставить обучающимся ряда направлений подготовки МГПУ возможность для перевода, чтобы студенты могли продолжить получение качественного высшего образования по выбранной специальности.
"Не вызывает сомнений, что, несмотря на организационные изменения в МГПУ, законные права обучающихся будут надлежащим образом обеспечены", - заключили в ведомстве.
Студенты - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Шанинку" лишили аккредитации по нескольким направлениям
18 ноября, 12:33
 
