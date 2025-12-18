Минобрнауки следит за ситуацией в МГПУ на фоне закрытия ряда специальностей

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобрнауки РФ следит за ситуацией в Московском городском педагогическом университете на фоне закрытия ряда специальностей и находится на связи с правительством Москвы и руководством вуза, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Минобрнауки России внимательно следит за развитием ситуации в Московском городском педагогическом университете, находится на связи с правительством Москвы и руководством вуза", - говорится в сообщении.

Ранее в МГПУ рассказали, что вуз закрывает обучение по непедагогическим направлениям, а студенты смогут продолжить обучение в других университетах. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнёры, такие как РГГУ, РАНХиГС и другие. Речь идет о непедагогических специальностях: "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Главная цель нововведений - концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.

В Минобрнауки РФ добавили, что подведомственные министерству университеты готовы предоставить обучающимся ряда направлений подготовки МГПУ возможность для перевода, чтобы студенты могли продолжить получение качественного высшего образования по выбранной специальности.