МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московский городской педагогический университет закрывает обучение по непедагогическим направлениям, студенты перейдут в другие вузы, сообщили в МГПУ.

"Для студентов непедагогических направлений гарантировано продолжение обучения по выбранной специальности. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнёры, такие как РГГУ , РАНХиГС и другие", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких специальностях, как "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.

"Это означает, что МГПУ будет развиваться как сильный, специализированный педагогический вуз", - добавили в университете.