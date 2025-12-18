https://ria.ru/20251218/vuz-2063039463.html
МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям
Московский городской педагогический университет закрывает обучение по непедагогическим направлениям, студенты перейдут в другие вузы, сообщили в МГПУ. РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московский городской педагогический университет закрывает обучение по непедагогическим направлениям, студенты перейдут в другие вузы, сообщили в МГПУ.
"Для студентов непедагогических направлений гарантировано продолжение обучения по выбранной специальности. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнёры, такие как РГГУ
, РАНХиГС и другие", - говорится в сообщении.
Речь идет о таких специальностях, как "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.
"Это означает, что МГПУ
будет развиваться как сильный, специализированный педагогический вуз", - добавили в университете.
Перевод будет осуществляться целыми группами с полным сохранением образовательной программы. Кроме того, для обучающихся на договорной основе сохранятся все условия и стоимость обучения.