ВСУ признали потерю боевого вертолета Ми-24 вместе с экипажем
ВСУ признали уничтожение боевого вертолета Ми-24 и смерть экипажа во время боевого вылета, следует из заявления 12-й отдельной бригады армейской авиации... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ми-24
украина
в мире
россия
украина
ВСУ признали потерю боевого вертолета Ми-24 вместе с экипажем
