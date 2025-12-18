Рейтинг@Mail.ru
Под Волчанском ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ, заявили силовики - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/vsu-2063059745.html
Под Волчанском ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ, заявили силовики
Под Волчанском ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ, заявили силовики - РИА Новости, 18.12.2025
Под Волчанском ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ, заявили силовики
Замкомандира роты БПЛА 58-й бригады ВСУ лейтенант Вадим Дубинин с позывным "Дуба" ликвидирован под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T21:57:00+03:00
2025-12-18T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
https://ria.ru/20251217/vsu-2062775980.html
волчанск
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Под Волчанском ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ, заявили силовики

РИА Новости: в Харьковской области ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ Дуба

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Замкомандира роты БПЛА 58-й бригады ВСУ лейтенант Вадим Дубинин с позывным "Дуба" ликвидирован под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости об уничтожении автомобиля 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в котором находился заместитель командира роты БПЛА бригады и несколько операторов FPV-дронов.
«
"Установлена личность ликвидированного под Волчанском заместителем командира роты БПЛА. Им оказался лейтенант Дубинин Вадим Андреевич (позывной "Дуба")", - сказал собеседник агентства.
Кадры сгоревшего автомобиля расчета 58-й бригады публикуют сослуживцы убитых боевиков, добавил он.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Данные радиоперехвата: боевики ВСУ в Харьковской области голодают
17 декабря, 22:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала