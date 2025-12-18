https://ria.ru/20251218/vsu-2063059745.html
Под Волчанском ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ, заявили силовики
Под Волчанском ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ, заявили силовики - РИА Новости, 18.12.2025
Под Волчанском ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ, заявили силовики
Замкомандира роты БПЛА 58-й бригады ВСУ лейтенант Вадим Дубинин с позывным "Дуба" ликвидирован под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T21:57:00+03:00
2025-12-18T21:57:00+03:00
2025-12-18T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
https://ria.ru/20251217/vsu-2062775980.html
волчанск
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Под Волчанском ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ, заявили силовики
РИА Новости: в Харьковской области ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ Дуба