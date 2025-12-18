https://ria.ru/20251218/vsu-2062986005.html
Генштаб оценил потери ВСУ на Курском направлении
Генштаб оценил потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 18.12.2025
Генштаб оценил потери ВСУ на Курском направлении
Потери киевского режима на курском направлении составили более 76 тысяч наиболее подготовленных военнослужащих, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ,... РИА Новости, 18.12.2025
Генштаб оценил потери ВСУ на Курском направлении
Герасимов: ВСУ потеряли 76 тысяч подготовленных военных на Курском направлении