Генштаб оценил потери ВСУ на Курском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 18.12.2025
Генштаб оценил потери ВСУ на Курском направлении
Генштаб оценил потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 18.12.2025
Генштаб оценил потери ВСУ на Курском направлении
Потери киевского режима на курском направлении составили более 76 тысяч наиболее подготовленных военнослужащих, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ,... РИА Новости, 18.12.2025
безопасность, украина, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Генштаб оценил потери ВСУ на Курском направлении

Герасимов: ВСУ потеряли 76 тысяч подготовленных военных на Курском направлении

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Потери киевского режима на курском направлении составили более 76 тысяч наиболее подготовленных военнослужащих, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
«
"Потери соединений и воинских частей киевского режима на курском направлении составили более 76 тысяч человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Украина
Валерий Герасимов
Вооруженные силы РФ
 
 
