Специальная военная операция на Украине
 
17:09 18.12.2025
Герасимов оценил потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"
Герасимов оценил потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинская группировка с начала 2025 года потеряла более 225 тысяч человек в зоне ответственности группировки войск "Центр", это почти половина потерь ВСУ, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"Всего с начала этого года ОТГ ВСУ "Донецк" только в полосе ответственности группировки войск "Центр", которая действует на красноармейском и октябрьском направлениях, потеряла свыше 225 тысяч человек, 242 танка, более 2 200 боевых бронированных машин, 46 РСЗО и около 3 600 орудий и минометов. Это составляет практически половину всех потерь ВСУ за данный период в зоне СВО", - сказал Герасимов.
Военнослужащие вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола
2 декабря, 00:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
