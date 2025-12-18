https://ria.ru/20251218/vsu-2062985727.html
Герасимов оценил потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"
Герасимов оценил потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов оценил потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"
Украинская группировка с начала 2025 года потеряла более 225 тысяч человек в зоне ответственности группировки войск "Центр", это почти половина потерь ВСУ,... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Герасимов оценил потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"
Герасимов: войска "Центра" уничтожили более 225 тыс боевиков ВСУ в 2025 году