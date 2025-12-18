Герасимов оценил потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинская группировка с начала 2025 года потеряла более 225 тысяч человек в зоне ответственности группировки войск "Центр", это почти половина потерь ВСУ, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.