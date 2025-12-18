Рейтинг@Mail.ru
Герасимов заявил о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 18.12.2025
Герасимов заявил о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе
Герасимов заявил о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе - РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов заявил о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе
ВСУ в попытках стабилизировать ситуацию в Донбассе перебросили с мая 112 батальонов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
донбасс
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донбасс, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Герасимов заявил о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе

Герасимов: ВСУ с мая перебросили 112 батальонов на Донбасс

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВСУ в попытках стабилизировать ситуацию в Донбассе перебросили с мая 112 батальонов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Украинское командование, пытаясь стабилизировать обстановку и остановить наше наступление на Донбассе, было вынуждено оперативно перебросить в этот район дополнительные подразделения как из состава стратегического резерва, так и с других направлений. Всего с мая этого года было переброшено 112 батальонов", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала