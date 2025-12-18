https://ria.ru/20251218/vsu-2062984949.html
Герасимов заявил о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе
Герасимов заявил о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе - РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов заявил о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе
ВСУ в попытках стабилизировать ситуацию в Донбассе перебросили с мая 112 батальонов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:07:00+03:00
2025-12-18T17:07:00+03:00
2025-12-18T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
https://ria.ru/20251215/ukraina-2062046400.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Герасимов заявил о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе
Герасимов: ВСУ с мая перебросили 112 батальонов на Донбасс