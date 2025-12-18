Дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Донецке

ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.

"Тут грохот такой. Думаю, это газ или беспилотник прилетел. Прилетело в сушилку, видно. На пятом этаже стекла выбиты", - рассказал РИА Новости очевидец происшествия.