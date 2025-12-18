Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Донецке - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 18.12.2025 (обновлено: 15:35 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/vsu-2062936325.html
Дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Донецке
Дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Донецке - РИА Новости, 18.12.2025
Дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Донецке
Украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:02:00+03:00
2025-12-18T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062971220_0:82:1022:657_1920x0_80_0_0_d730e91aed3c131ad6cc9030c79d0587.jpg
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062924831.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062971220_0:0:1015:761_1920x0_80_0_0_d8c6c837dd4fc9f854b40130741b6d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Донецке

РИА Новости: дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Донецке

© Фото : Факты военных преступлений Украины/TelegramУкраинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Киевском районе Донецка
Украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Факты военных преступлений Украины/Telegram
Украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Киевском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В результате атаки ВСУ дрон попал на пятый этаж девятиэтажки, повреждения получила по меньшей мере одна квартира, а также фасад и остекление этого и соседнего домов и один гражданский автомобиль.
"Тут грохот такой. Думаю, это газ или беспилотник прилетел. Прилетело в сушилку, видно. На пятом этаже стекла выбиты", - рассказал РИА Новости очевидец происшествия.
На месте происшествия обнаружены характерные фрагменты самолетного БПЛА - обшивка дрона, поражающие элементы, аккумуляторы и микросхемы.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На Украине назвали единственный вариант привлечения в ВСУ
Вчера, 14:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала