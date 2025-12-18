https://ria.ru/20251218/vsu-2062936325.html
Дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Донецке
Украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2025
2025
ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В результате атаки ВСУ
дрон попал на пятый этаж девятиэтажки, повреждения получила по меньшей мере одна квартира, а также фасад и остекление этого и соседнего домов и один гражданский автомобиль.
"Тут грохот такой. Думаю, это газ или беспилотник прилетел. Прилетело в сушилку, видно. На пятом этаже стекла выбиты", - рассказал РИА Новости очевидец происшествия.
На месте происшествия обнаружены характерные фрагменты самолетного БПЛА - обшивка дрона, поражающие элементы, аккумуляторы и микросхемы.