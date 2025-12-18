Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прилипка, Вильча, Старый Салтов, Великий Бурлук и Волчанске Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.