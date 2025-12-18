Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье дрон ВСУ атаковал культурный центр во время выдачи гумпомощи
11:35 18.12.2025
В Запорожье дрон ВСУ атаковал культурный центр во время выдачи гумпомощи
В Запорожье дрон ВСУ атаковал культурный центр во время выдачи гумпомощи
Беспилотник ВСУ атаковал культурно-молодежный центр в Каменке-Днепровской Запорожской области во время выдачи гуманитарной помощи, пострадал один человек,... РИА Новости, 18.12.2025
В Запорожье дрон ВСУ атаковал культурный центр во время выдачи гумпомощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал культурно-молодежный центр в Каменке-Днепровской Запорожской области во время выдачи гуманитарной помощи, пострадал один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В тот момент, когда в помещении муниципального бюджетного учреждения "Культурно-молодёжный центр" Каменки-Днепровской производилась выдача гуманитарной помощи гражданскому населению – жителям города, социально незащищённым слоям населения, противник осуществил атаку беспилотниками", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждены автомобили, выбиты стёкла в здании.
"На данный момент известно об одном пострадавшем, получившем осколочные ранения, его состояние стабильное", - подчеркнул губернатор.
