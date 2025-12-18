https://ria.ru/20251218/vsu-2062864514.html
В Запорожье дрон ВСУ атаковал культурный центр во время выдачи гумпомощи
В Запорожье дрон ВСУ атаковал культурный центр во время выдачи гумпомощи - РИА Новости, 18.12.2025
В Запорожье дрон ВСУ атаковал культурный центр во время выдачи гумпомощи
Беспилотник ВСУ атаковал культурно-молодежный центр в Каменке-Днепровской Запорожской области во время выдачи гуманитарной помощи, пострадал один человек,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:35:00+03:00
2025-12-18T11:35:00+03:00
2025-12-18T11:37:00+03:00
вооруженные силы украины
запорожье
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060520738_0:117:2151:1327_1920x0_80_0_0_80e8b2508f8c8c9d6dbf141d5bc3f47e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060520738_139:0:2056:1438_1920x0_80_0_0_7dc8813c5cbfac14db1b3afc07622a33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожье, запорожская область, евгений балицкий
Вооруженные силы Украины, Запорожье, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожье дрон ВСУ атаковал культурный центр во время выдачи гумпомощи
Дрон ВСУ атаковал культурный центр в Запорожье во время выдачи гумпомощи