В Херсонской области при атаке ВСУ погибла женщина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 18.12.2025 (обновлено: 11:34 18.12.2025)
В Херсонской области при атаке ВСУ погибла женщина
В Херсонской области при атаке ВСУ погибла женщина
В Херсонской области при атаке ВСУ погибла женщина
Пенсионерка погибла в результате атаки ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, еще шесть человек в регионе были ранены за последние сутки, сообщил губернатор
В Херсонской области при атаке ВСУ погибла женщина

В Новой Каховке при атаке ВСУ погибла пенсионерка

Последствия обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области
Последствия обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области
Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Пенсионерка погибла в результате атаки ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, еще шесть человек в регионе были ранены за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вследствие обстрелов киевского режима погиб один мирный житель, шесть человек пострадали. В Новой Каховке погибла 72‑летняя женщина, ранен 67-летний мужчина. Он госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Днепрянах пострадали 35‑летняя женщина и 66‑летний мужчина. Доставлены в ближайшие медучреждения. В Голой Пристани обстрел повредил административное здание. Ранены трое мужчин 1988, 1994 и 1977 года рождения, сейчас они проходят лечение в Скадовской ЦРБ" , - написал Сальдо в Telegram-канале.
Он также сообщил, что два украинских беспилотника нанесли удар по жилому сектору в Геническе. Пострадавших нет. Из‑за повреждения энергетической инфраструктуры без света оставались более 4,8 тысячи человек Верхнерогачикского и Алешкинского муниципальных округов. В Верхнерогачикском округе электроснабжение восстановлено, в Алешкинском работы продолжаются.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
