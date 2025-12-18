В Херсонской области при атаке ВСУ погибла женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Пенсионерка погибла в результате атаки ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, еще шесть человек в регионе были ранены за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вследствие обстрелов киевского режима погиб один мирный житель, шесть человек пострадали. В Новой Каховке погибла 72‑летняя женщина, ранен 67-летний мужчина. Он госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Днепрянах пострадали 35‑летняя женщина и 66‑летний мужчина. Доставлены в ближайшие медучреждения. В Голой Пристани обстрел повредил административное здание. Ранены трое мужчин 1988, 1994 и 1977 года рождения, сейчас они проходят лечение в Скадовской ЦРБ" , - написал Сальдо в Telegram-канале.
Он также сообщил, что два украинских беспилотника нанесли удар по жилому сектору в Геническе. Пострадавших нет. Из‑за повреждения энергетической инфраструктуры без света оставались более 4,8 тысячи человек Верхнерогачикского и Алешкинского муниципальных округов. В Верхнерогачикском округе электроснабжение восстановлено, в Алешкинском работы продолжаются.
