Западные СМИ назвали три причины краха ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 18.12.2025 (обновлено: 12:58 18.12.2025)
Западные СМИ назвали три причины краха ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на поле боя по трем причинам, считает The Economist. РИА Новости, 18.12.2025
Западные СМИ назвали три причины краха ВСУ

The Economist: ВСУ терпят неудачу на фронте из-за трех факторов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ британского производства Husky TSV (International MXT-MV)
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ британского производства Husky TSV (International MXT-MV) - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ британского производства Husky TSV (International MXT-MV) . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на поле боя по трем причинам, считает The Economist.
"Во-первых, это хорошо известные проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением. Москва, напротив, располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев", — говорится в материале.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВС России уничтожили замкомандира роты ВСУ под Волчанском
06:36
Вторым фактором издание назвало постоянно растущую эффективность российских беспилотников, которые наносят удары по логистике противника в глубоком тылу.
"Третья причина — местные условия. Например, на Красноармейском направлении командование давно страдает от проблем с координацией", — указывается в публикации.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что обрушение порядков ВСУ неизбежно, это наконец поняли западные кураторы Киева.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
05:03
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
