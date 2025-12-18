https://ria.ru/20251218/vsu-2062835069.html
Западные СМИ назвали три причины краха ВСУ
Западные СМИ назвали три причины краха ВСУ - РИА Новости, 18.12.2025
Западные СМИ назвали три причины краха ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на поле боя по трем причинам, считает The Economist. РИА Новости, 18.12.2025
Западные СМИ назвали три причины краха ВСУ
The Economist: ВСУ терпят неудачу на фронте из-за трех факторов