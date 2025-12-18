МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Эвакуированные с северо-западной окраины Купянска мирные жители рассказали, что украинские военные обстреливают гражданских, так как они мешают ВСУ, соответствующее видео опубликовало министерство обороны РФ.

Военнослужащие группировки "Запад" оказали помощь двоим мирным жителям Купянска, которые самостоятельно пытались выйти из города. Спасённые гражданские оказались матерью и сыном, которые длительное время прятались на окраинах Купянска от отступающих из города обозленных украинских боевиков. В своё время они отказались эвакуироваться на Украину и поэтому были на контроле у СБУ , как пророссийские и неблагонадёжные, объяснили в Минобороны РФ.

"Со стороны Украины участились самообстрелы, то есть они обстреливали свои же позиции, свою территорию, по городу постоянно били и в основном, по большей части, по мирным жителям, поэтому выйти никуда нельзя было", - сказал мирный житель.

"Потому что мирные им мешали - мы свидетели, мы слишком много видели, слишком много знаем", - отметила эвакуированная жительница Купянска.

По ее словам, украинские военнослужащие без страха и угрызений совести неоднократно совершали преступления против мирных жителей. Например, они похитили имущество у одной женины, а другую застрелили.

"Когда она (соседка - ред.) приехала, у нее на глазах с квартиры выносили все ее вещи. Она подошла к ребятам, говорит, хлопцы, ну что же вы делаете... Они наставили на нее автомат и сказали: "хочешь жить - сядь и заткнись". И такое происходило сплошь и рядом... В 24-м (году - ред.) женщину застрелили только из-за того, что они (военные ВСУ - ред.) были пьяные. Женщина шла с ребенком просто по улице. Они начали к ней приставать. Она начала убегать, они ей в спину выстрелили... Это происходило сплошь и рядом. Они ничего не боятся, они ничего не стесняются", - рассказала эвакуированная.

Она добавила, что военнослужащим ВСУ обещают отдать квартиры симпатизирующих России мирных жителей.

"Как сказала нам одна из военнослужащих (ВСУ - ред.), она квартиру под себя уже под ремонт готовила. Она сказала - нам президент сказал, что это жилье коллаборантов будет наше и земли наши", - подчеркнула женщина.