ВСУ стреляют по мирным жителям Купянска, рассказали беженцы - 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 18.12.2025
ВСУ стреляют по мирным жителям Купянска, рассказали беженцы
ВСУ стреляют по мирным жителям Купянска, рассказали беженцы
Эвакуированные с северо-западной окраины Купянска мирные жители рассказали, что украинские военные обстреливают гражданских, так как они мешают ВСУ,... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
россия
украина
россия, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
ВСУ стреляют по мирным жителям Купянска, рассказали беженцы

ВСУ стреляют по мирным жителям Купянска

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Эвакуированные с северо-западной окраины Купянска мирные жители рассказали, что украинские военные обстреливают гражданских, так как они мешают ВСУ, соответствующее видео опубликовало министерство обороны РФ.
Военнослужащие группировки "Запад" оказали помощь двоим мирным жителям Купянска, которые самостоятельно пытались выйти из города. Спасённые гражданские оказались матерью и сыном, которые длительное время прятались на окраинах Купянска от отступающих из города обозленных украинских боевиков. В своё время они отказались эвакуироваться на Украину и поэтому были на контроле у СБУ, как пророссийские и неблагонадёжные, объяснили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
05:03
"Со стороны Украины участились самообстрелы, то есть они обстреливали свои же позиции, свою территорию, по городу постоянно били и в основном, по большей части, по мирным жителям, поэтому выйти никуда нельзя было", - сказал мирный житель.
"Потому что мирные им мешали - мы свидетели, мы слишком много видели, слишком много знаем", - отметила эвакуированная жительница Купянска.
По ее словам, украинские военнослужащие без страха и угрызений совести неоднократно совершали преступления против мирных жителей. Например, они похитили имущество у одной женины, а другую застрелили.
"Когда она (соседка - ред.) приехала, у нее на глазах с квартиры выносили все ее вещи. Она подошла к ребятам, говорит, хлопцы, ну что же вы делаете... Они наставили на нее автомат и сказали: "хочешь жить - сядь и заткнись". И такое происходило сплошь и рядом... В 24-м (году - ред.) женщину застрелили только из-за того, что они (военные ВСУ - ред.) были пьяные. Женщина шла с ребенком просто по улице. Они начали к ней приставать. Она начала убегать, они ей в спину выстрелили... Это происходило сплошь и рядом. Они ничего не боятся, они ничего не стесняются", - рассказала эвакуированная.
Она добавила, что военнослужащим ВСУ обещают отдать квартиры симпатизирующих России мирных жителей.
"Как сказала нам одна из военнослужащих (ВСУ - ред.), она квартиру под себя уже под ремонт готовила. Она сказала - нам президент сказал, что это жилье коллаборантов будет наше и земли наши", - подчеркнула женщина.
Она объяснила, что мешать украинским военным страшно - у них есть оружие, а также военнослужащие ВСУ либо пьяные, либо "обкуренные".
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
05:01
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
