Остатки ВСУ под Северском деморализованы и окружены, рассказал разведчик
Специальная военная операция на Украине
 
02:38 18.12.2025 (обновлено: 09:29 18.12.2025)
Остатки ВСУ под Северском деморализованы и окружены, рассказал разведчик
2025
Остатки ВСУ под Северском деморализованы и окружены, рассказал разведчик

Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Деморализованные остатки ВСУ, окруженные под Северском, безуспешно пытаются выйти к своим основным подразделениям, рассказал РИА Новости офицер разведподразделения группировки войск Южная.
"Объективная картина (Под Северском — Прим. Ред.) такова: разъяренные и деморализованные группы ВСУ, нарушено снабжение, (Боевики ВСУ — Прим. Ред.) пытаются как-то просочится, выйти к своим", — сказал офицер.
Он отметил, что полностью нарушена наземная логистика противника от северной части города в сторону Славянска.
Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 11 декабря.
Накануне президент наградил медалями "Золотая Звезда" Героев России, участвовавших в операции по освобождению Северска.
