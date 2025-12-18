Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал об успехах ВС России в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 18.12.2025
Герасимов рассказал об успехах ВС России в Сумской области
Под контроль Вооруженных сил РФ перешли 18 населенных пунктов в Сумской области, которые ВСУ ранее использовали для атак на курское приграничье, заявил... РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов рассказал об успехах ВС России в Сумской области

Герасимов: ВС России освободили 18 населенных пунктов в Сумской области

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Под контроль Вооруженных сил РФ перешли 18 населенных пунктов в Сумской области, которые ВСУ ранее использовали для атак на курское приграничье, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
«
Сумской области под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов, ранее использовавшихся формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области", - сказал Герасимов.
Он отметил, что после уничтожения формирований противника, вклинившихся в Курскую область, и выдавливания их остатков на территорию Украины, группировка войск "Север" осуществляет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Завершено освобождение города Волчанск и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности. Одновременно с операцией по разгрому и уничтожению противника в курском приграничье продолжилось освобождение новых российских регионов.
