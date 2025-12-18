Герасимов рассказал об успехах ВС России в Сумской области

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Под контроль Вооруженных сил РФ перешли 18 населенных пунктов в Сумской области, которые ВСУ ранее использовали для атак на курское приграничье, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.