Герасимов рассказал об успехах ВС России в Сумской области

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Под контроль Вооруженных сил РФ перешли 18 населенных пунктов в Сумской области, которые ВСУ ранее использовали для атак на курское приграничье, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"В Сумской области под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов, ранее использовавшихся формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области", - сказал Герасимов.
Он отметил, что после уничтожения формирований противника, вклинившихся в Курскую область, и выдавливания их остатков на территорию Украины, группировка войск "Север" осуществляет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Завершено освобождение города Волчанск и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности. Одновременно с операцией по разгрому и уничтожению противника в курском приграничье продолжилось освобождение новых российских регионов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18