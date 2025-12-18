https://ria.ru/20251218/vs-2062934374.html
Суд признал приговор жителю Херсонской области за госизмену законным
Суд признал приговор жителю Херсонской области за госизмену законным - РИА Новости, 18.12.2025
Суд признал приговор жителю Херсонской области за госизмену законным
Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Херсонской области, получившему 12 лет за госизмену, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:57:00+03:00
2025-12-18T14:57:00+03:00
2025-12-18T14:57:00+03:00
происшествия
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
https://ria.ru/20251218/ekaterinburg-2062874980.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Суд признал приговор жителю Херсонской области за госизмену законным
Верховный суд оставил в силе 12-летний срок жителю Херсонской области