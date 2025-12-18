Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
14:57 18.12.2025
Суд признал приговор жителю Херсонской области за госизмену законным
Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Херсонской области, получившему 12 лет за госизмену, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.12.2025
происшествия
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
происшествия, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Херсонской области, получившему 12 лет за госизмену, сообщили в пресс-службе суда.
Как отметили в пресс-службе, осужденный Александр Кожедуб "систематически оказывал финансовую помощь ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".
Суд первой инстанции признал его виновным в государственной измене и назначил 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
"ВС РФ не нашел оснований для смягчения наказания", - отметили в пресс-службе.
Заголовок открываемого материала