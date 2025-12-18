Суд признал приговор жителю Херсонской области за госизмену законным

Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото

Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Херсонской области, получившему 12 лет за госизмену, сообщили в пресс-службе суда.

Как отметили в пресс-службе, осужденный Александр Кожедуб "систематически оказывал финансовую помощь ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

Суд первой инстанции признал его виновным в государственной измене и назначил 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.