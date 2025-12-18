Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объекты украинской энергетической инфраструктуры
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 18.12.2025 (обновлено: 13:41 18.12.2025)
ВС России поразили объекты украинской энергетической инфраструктуры
ВС России поразили объекты украинской энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России поразили объекты украинской энергетической инфраструктуры
Российские войска нанесли удары по украинским энергетическим объектам и цехам производства дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.12.2025
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России поразили объекты украинской энергетической инфраструктуры

ВС России поразили украинские энергообъекты и цеха сборки БПЛА

Нанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ
Нанесение удара Искандером по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Нанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинским энергетическим объектам и цехам производства дронов, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения", — говорится в сводке.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией
08:00
Российские военные также атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что за сутки средства ПВО сбили 216 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 669 самолетов, 283 вертолета, 103 758 дронов, 640 ЗРК, 26 591 танк и других ББМ, 1633 боевые машины РСЗО, 31 994 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 358 единиц специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
