ВС России поразили объекты украинской энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинским энергетическим объектам и цехам производства дронов, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения", — говорится в сводке.
Российские военные также атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что за сутки средства ПВО сбили 216 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 669 самолетов, 283 вертолета, 103 758 дронов, 640 ЗРК, 26 591 танк и других ББМ, 1633 боевые машины РСЗО, 31 994 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 358 единиц специальной военной автотехники.
