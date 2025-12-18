ВС России поразили объекты украинской энергетической инфраструктуры

Российские военные также атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что за сутки средства ПВО сбили 216 БПЛА самолетного типа.

Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 669 самолетов, 283 вертолета, 103 758 дронов, 640 ЗРК, 26 591 танк и других ББМ, 1633 боевые машины РСЗО, 31 994 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 358 единиц специальной военной автотехники.