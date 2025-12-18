https://ria.ru/20251218/vs-2062866828.html
Суд указывал Долиной, что ее состояние при сделке требовало оценки
Суд указывал Долиной, что ее состояние при сделке требовало оценки - РИА Новости, 18.12.2025
Суд указывал Долиной, что ее состояние при сделке требовало оценки
Суд указывал представителю Долиной, что её состояние на момент сделки требовало оценки специалиста, но они не стали заявлять такое ходатайство, говорится в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:42:00+03:00
2025-12-18T11:42:00+03:00
2025-12-18T11:42:00+03:00
дело о квартире долиной
лариса долина
верховный суд рф
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251218/dolina-2060935557.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело о квартире долиной, лариса долина, верховный суд рф, жилье
Дело о квартире Долиной, Лариса Долина, Верховный суд РФ, Жилье
Суд указывал Долиной, что ее состояние при сделке требовало оценки
Верховный суд: состояние Долиной при сделке требовало оценки специалиста
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд указывал представителю Долиной, что её состояние на момент сделки требовало оценки специалиста, но они не стали заявлять такое ходатайство, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В судебном заседании 6 марта 2025 года председательствующий судья вновь разъяснил стороне Долиной Л.А., что обстоятельства нахождения истца в момент совершения сделок в состоянии, когда она не была способна понимать значение своих действий или руководить ими, требуют подтверждения специальными средствами доказывания, привлечения лица, обладающего специальными познаниями, и уточнил, будет ли сторона заявлять соответствующее ходатайство. Представитель Долиной Л.А. пояснил, что сторона истца такое ходатайство не заявляет", - говорится в документе.