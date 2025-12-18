Рейтинг@Mail.ru
11:42 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/vs-2062866828.html
Суд указывал Долиной, что ее состояние при сделке требовало оценки
2025-12-18T11:42:00+03:00
2025-12-18T11:42:00+03:00
дело о квартире долиной, лариса долина, верховный суд рф, жилье
Дело о квартире Долиной, Лариса Долина, Верховный суд РФ, Жилье
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд указывал представителю Долиной, что её состояние на момент сделки требовало оценки специалиста, но они не стали заявлять такое ходатайство, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В судебном заседании 6 марта 2025 года председательствующий судья вновь разъяснил стороне Долиной Л.А., что обстоятельства нахождения истца в момент совершения сделок в состоянии, когда она не была способна понимать значение своих действий или руководить ими, требуют подтверждения специальными средствами доказывания, привлечения лица, обладающего специальными познаниями, и уточнил, будет ли сторона заявлять соответствующее ходатайство. Представитель Долиной Л.А. пояснил, что сторона истца такое ходатайство не заявляет", - говорится в документе.
