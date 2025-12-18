Суд указывал Долиной, что ее состояние при сделке требовало оценки

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд указывал представителю Долиной, что её состояние на момент сделки требовало оценки специалиста, но они не стали заявлять такое ходатайство, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

"В судебном заседании 6 марта 2025 года председательствующий судья вновь разъяснил стороне Долиной Л.А., что обстоятельства нахождения истца в момент совершения сделок в состоянии, когда она не была способна понимать значение своих действий или руководить ими, требуют подтверждения специальными средствами доказывания, привлечения лица, обладающего специальными познаниями, и уточнил, будет ли сторона заявлять соответствующее ходатайство. Представитель Долиной Л.А. пояснил, что сторона истца такое ходатайство не заявляет", - говорится в документе.