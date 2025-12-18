ВС: признание сделки Долиной недействительной угрожало стабильности оборота

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Признание сделки с квартирой артистки Ларисы Долиной недействительной создавало угрозу для стабильности гражданского оборота, говорится в опубликованном определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Признание сделки недействительной создает угрозу для стабильности гражданского оборота, способно подорвать доверие к сделке и повлиять на нормальную практику рыночного контрактирования", - указал суд в определении.